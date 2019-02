Der VfB verspielt den Sieg in der Nachspielzeit

13 Das Tor von Daniel Didavi war nur der vermeintliche Siegtreffer. Freiburg traf noch in der Nachspielzeit. Foto: Bongarts

Was für ein packendes Spiel – und doch findet der VfB Stuttgart findet keinen Weg aus der sportlichen Krise. In der Nachspielzeit geben die Schwaben drei Punkte aus der Hand.

Stuttgart - Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart findet keinen Weg aus der sportlichen Krise. Im Baden-Württemberg-Duell gegen den SC Freiburg kamen die Schwaben am Sonntag nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Linksverteidiger Emiliano Insua (75. Minute) und Daniel Didavi (83.) trafen für die Stuttgarter, die den Sieg aber verspielten und Mario Gomez noch mit Gelb-Rot (89.) verloren. Freiburgs Janik Haberer hatte mit seinem frühen Treffer (4.) die Gäste in Führung gebracht. Zum Remis traf Florian Niederlechner in der Nachspielzeit.

VfB-Trainer Markus Weinzierl musste zunächst mit ansehen, wie seine Elf vor 51 9089 Zuschauern nach dem ersten Torschuss der Freiburger in Rückstand geriet. Ein Zuspiel von Lucas Höler passte Nils Petersen auf Haberer. Der Mittelfeldspieler vollstreckte aus rund 20 Metern in linke untere Eck.

Anders als der Mannschaft von Christian Streich, die ebenfalls nach der Winterpause noch punktlos war, war den Gastgebern die Verunsicherung deutlich anzumerken. Freiburg stand in der Defensive sicher und hatte durch Höler (21.) eine weitere gute Chance.

VfB Stuttgart gibt Sieg aus der Hand

Beim VfB häuften sich die Fehlpässe. Die Offensivbemühungen blieben meist Stückwerk. Hertha-Leihgabe Alexander Esswein zwang nach einem dynamischen Alleingang SC-Torwart Alexander Schwolow zur Parade, ein Abschluss aus der Drehung von Kapitän Christian Gentner ging vorbei.

Weinzierl hatte seine Startelf im Vergleich zum 1:4 beim FC Bayern nur auf einer Position verändert. Verteidiger Benjamin Pavard kehrte nach auskuriertem Muskelbündelriss zurück. Der frühere Nationalstürmer Mario Gomez verfolgte von draußen die enttäuschende erste Hälfte der Stuttgarter. Erneut hatten die schnelleren Anastasios Donis und Nicolás Gonzalez den Vorzug bekommen.

Nach der Pause kam Gomez dann für Donis, auch der eingewechslte Spielgestalter Daniel Didavi sollte den Angriff stärken (58.). Zu den auffälligeren Spielern gehörte Alexander Esswein. Der Flügelspieler bereitete auch die Ausgleichschance für Gonzalez vor - doch der Argentinier schoss über das Tor.

Auf der anderen Seite hatte schon nach wenigen Sekunden nicht viel gefehlt - und Höler hätte für einen perfekten Wiederbeginn der Freiburger gesorgt. Auch Vincenzo Grifo bekam die Möglichkeit, nachzulegen (53.). Doch dann ließ Insua die Gastgeber jubeln. Gonzalez ließ den Ball abprallen - der Argentinier drosch ihn ins Netz.

Der VfB machte weiter Druck. Die Freiburger konnte sich nicht befreien. Der eingewechselte Didavi nutzte die Passivität der Gäste und traf nach Vorlage von Nicolas Gonzalez mit einem Linksschuss zur umjubelten Führung. Doch die Stuttgarter brachten den Sieg nicht über die Zeit. Niederlechner ließ am Ende die Freiburger jubeln.