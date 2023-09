15 Serhou Guirassy ist von den Freiburgern nicht zu stoppen. Er trifft gleich doppelt für den VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter sind beim 5:0-Sieg im Landesduell nicht nur im Abschluss effizient, sondern sie demonstrieren Lust aufs Verteidigen. Das ist die Basis für weitere Erfolge, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.









5:0, 1:5, 5:0 – der VfB Stuttgart scheint zum Bundesligastart zu Extremen zu neigen. Doch das trifft nur ergebnistechnisch zu. Das Spiel wird stabiler und konstanter. Das haben die Fußballprofis im Trikot mit dem Brustring bislang in fünf von sechs Hälften dieser noch jungen Spielzeit gezeigt. Nur 45 Minuten in Leipzig bei der deftigen Niederlage waren schwach, ohne die nötige Widerstandsfähigkeit. Vieles andere war bislang stark, was die Elf von Sebastian Hoeneß geboten hat. Bochum hin, Freiburg her.