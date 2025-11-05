VfB Stuttgart gegen Rotterdam: Marsch der Feyenoord-Fans könnte Berufsverkehr lahm legen

An diesem Donnerstag um 21 Uhr empfängt der VfB in der MHP-Arena Feyenoord Rotterdam. Tausende niederländische Fans dürften aber schon viel früher den Verkehr beeinträchtigen.
Europapokalspiele zu später Stunde haben meist keine allzu großen Auswirkungen auf den Stuttgarter Berufsverkehr. Das könnte an diesem Donnerstag allerdings anders sein. Zwar erfolgt der Anpfiff der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Feyenoord Rotterdam in der MHP-Arena erst um 21 Uhr, auf den Straßen zwischen der Innenstadt und Untertürkheim könnte es allerdings schon viel früher Probleme geben.