1 Die Fans von Roter Stern Belgrad fielen in der Vergangenheit nicht immer positiv auf. Foto: IMAGO/Photo News/IMAGO/Aleksandar Djorovic

Ende November trifft der VfB Stuttgart in der Champions League auswärts auf Roter Stern Belgrad. Die Fans des serbischen Rekordmeisters sind berühmtberüchtigt. Ein VfB-Vereinsbereit warnt.











In zwei Wochen ist es wieder so weit. Dann können sich die VfB-Fans auf die nächste Reise durch Europa machen. Am 27. November trifft der VfB in Belgrad auf den serbischen Rekordmeister Roter Stern.