1 Die Mitglieder des VfB-Fanclubs east-side-VfB um Randy Lippmann (3. v. li.) präsentieren stolz ihre Fahne. Foto: Randy Lippmann

Der VfB Stuttgart ist am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Warum die Partie für VfB-Fan Randy Lippmann und seinen Fanclub „east-side-VfB“ eine ganz besondere ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für Randy Lippmann und die Mitglieder des Chemnitzer Fanclubs „east-side-VfB“ ist das Spiel des VfB Stuttgart in Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker) ein ganz besonderes. Schließlich ist der VfB nur einmal in der Saison in Sachsen zu Gast.