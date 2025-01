VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Sebastian Hoeneß will mit dem VfB gegen RB Leipzig im ersten Heimspiel des Jahres drei Punkte holen. Mit welchen Spielern? In der Bildergalerie sehen Sie die wahrscheinliche Startelf. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB-Trainer muss gegen RB seine Viererkette umbauen und geht von einem offensiv geprägten Spiel aus. Wir blicken auf die voraussichtliche Stuttgarter Anfangsformation.











Ausfall in der Viererkette: Der VfB Stuttgart muss im Heimspiel gegen RB Leipzig an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Liveticker) auf Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt verzichten, bei dem nach der Partie beim FC Augsburg (1:0) muskuläre Probleme im Adduktorenbereich aufgetreten waren. Ob der Nationalspieler am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder zur Verfügung steht, ist noch nicht absehbar.