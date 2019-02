10 Ralf Rangnick glaubt nicht an eine Rückkehr zum VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann

RB-Leipzig-Trainer Ralf Rangnick äußert sich zu der Frage, ob er zum VfB Stuttgart zurückkehren würde eher verneinend. Seine Begründung ist recht pragmatisch.

Stuttgart - Ralf Rangnick glaubt nicht an eine Rückkehr zum VfB Stuttgart. „Wenn Sie mir die Frage heute stellen, halte ich das für eher unwahrscheinlich“, sagte der aktuelle Trainer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig am Samstag auf die Frage, wie wahrscheinlich es sei, dass er noch einmal einen Posten bei den Schwaben übernehme.

Zum einen habe er „noch zwei Jahre Vertrag bei RB“ und fühle sich „pudelwohl“, meinte der 60-Jährige: „Zum zweiten muss man das auch von Altersgesichtspunkten her betrachten. Man wird nicht jünger.“ Rangnick war von 1999 bis 2001 Trainer des VfB Stuttgart. Am Samstag gewann er mit RB Leipzig in Stuttgart mit 3:1 (1:1).