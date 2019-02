15 Der VfB Stuttgart hat gegen RB Leipzig 1:3 verloren. Unsere Redaktion hat die Leistungen der VfB-Akteure wie folgt bewertet. Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart hat beim 1:3 gegen RB Leipzig lange gut mitgehalten. Das lag auch an Ozan Kabak, der aber in Halbzeit zwei wie die Kollegen abbaute. Hier die Einzelkritik der VfB-Profis.

Stuttgart - Der VfB hat im fünften Spiel der Bundesliga-Rückrunde die vierte Niederlage bezogen. Beim 1:3 (1:1) gegen RB Leipzig zeigten sich die Stuttgarter in puncto Zweikampfstärke und Selbstbewusstsein zunächst stark verbessert. Zur Pause stand es nach Treffern von Yussuf Poulsen und einem Handelfmeter-Tor durch Steven Zuber 1:1.

In der zweiten Halbzeit aber musste sich der VfB der Leipziger Übermacht geschlagen geben. Marcel Sabitzer mit einem Freistoß in den Winkel und erneut Poulsen stellten auf 3:1 für die Sachsen. Für die Stuttgarter, die in der Abwehr lange Zeit stabil standen, geht es nun am Freitag (20.30 Uhr) zum Gastspiel bei Werder Bremen.