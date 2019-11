1 Gewinnen Sie ein VIP-Paket für das kommende VfB-Heimspiel! Foto: Pressefoto

Gemeinsam mit Krombacher, dem Exklusiv-Partner des VfB Stuttgart, verlosen wir ein VIP-Paket für das kommende Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC.

Stuttgart - Am Sonntag, den 24. November (13.30 Uhr/Liveticker) bestreitet der VfB Stuttgart sein Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Die Partie gegen die Badener ist eine wichtige Standortbestimmung für den Verein mit dem Brustring, der nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Ligaspielen wieder in die Erfolgsspur finden will.

Sie können bei diesem Spiel dabei sein und ein VIP-Paket für die Partie gewinnen! Dieses besteht aus zwei Haupttribünenkarten, Zugang zum VIP-Bereich vor, während und nach der Partie sowie einem Parkticket.

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am Dienstag, 12. November, 15 Uhr. Die Teilnahme ist bis Montag, 18. November, 14 Uhr möglich. Wer teilnehmen möchte, der sendet eine E-Mail an info@meinvfb.de mit dem Betreff „VfB-Gewinnspiel“, dazu bitte Name, Anschrift und Telefonnummer. Mit der Zusendung Ihrer E-Mail akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen. Folgende Frage gilt es zu beantworten: Der Vereinswechsel welches Trainers vom KSC zum VfB sorgte im Sommer 1998 für viel Wirbel in beiden Fanlagern?

Das Gewinnspiel wird in Kooperation mit der Krombacher Brauerei, Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Postfach 760, 57215 Kreuztal ausgerichtet.