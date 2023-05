1 Bengalofeuer im KSC-Fanblock beim letzten Derby 2017 – es soll nicht wieder vorkommen. Foto: Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Strenge Sicherheitsvorkehrungen werfen ihre Schatten auf ein brisantes Fußballspiel am Sonntag in Stuttgart – was hat das noch mit Spaß am Sport zu tun, fragt sich Polizeireporter Wolf-Dieter Obst.









Stuttgart - Das ist schade: Beim Derby des VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC geht es kaum noch um Sport. Und der Respekt spielt schon lange keine Rolle mehr. Hunderte Beamte von Landes- und Bundespolizei sind am Sonntag wieder einmal nötig, um blinde Zerstörungswut in Zügen oder ein gefährliches Feuerspektakel im Stadion zu verhindern. Rabauken haben in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Stadionbesucher aus Karlsruhe nicht einmal mehr mit Fahnen in die Mercedes-Benz-Arena kommen dürfen. Alles aus Sicherheitsgründen.