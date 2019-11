1 Bereit für das Derby gegen den Karlsruher SC: Tim Walter (Mi.), der Trainer des VfB Stuttgart Foto: Baumann

An diesem Sonntag empfängt der VfB Stuttgart den Karlsruher SC zum Derby – und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Auf einen wichtigen Spieler muss der VfB nach wie vor verzichten.

Stuttgart - Das Derby rückt näher: An diesem Sonntag (13.30 Uhr) empfängt der VfB Stuttgart den Karlsruher SC zum Zweitligaduell in der Mercedes-Benz-Arena. Und der Trainer der Stuttgarter hat klare Erwartungen an seine Spieler. „Wir wissen, dass wir alles geben müssen“, sagte Tim Walter am Donnerstagmittag und ergänzte: „Es ist unser Job, dass wir mit allem, was wir zur Verfügung haben, unser Tor verteidigen – auch mit dem Leben.“

Martialische Worte, die der Coach wohl für nötig erachtet nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Spielen in der zweiten Liga. Zuletzt unterlag sein Team 0:1 beim VfL Osnabrück – weshalb es danach zwei Schwerpunkte in der Spielvorbereitung gab.

Rückschläge bei Borna Sosa

Zum einen ging der Coach mit seinem Trainerteam das Thema Chancenverwertung an. Zum anderen soll der VfB gegen den KSC nicht wieder ein unnötiges Gegentor kassieren. „Noch intensiver“ müsse dafür das Spiel sein, das eigene Tor müsse „noch besser verteidigt“ werden. „Wenn sich jeder bewusst ist, was sein Job ist, werden wir viel Freude haben“, ist Walter sicher.

Fehlen wird weiter Daniel Didavi, der noch an den Folgen eines Muskelbündelrisses laboriert. Auch Borna Sosa (Gehirnerschütterung) hat noch mit Rückschlägen auf dem Weg zum Comeback zu kämpfen.