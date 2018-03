VfB Stuttgart gegen HSV Zoff um Ginczek-Jubel – Reschke stinksauer auf Jung

Von red 31. März 2018 - 18:54 Uhr

Der HSV-Spieler Gideon Jung erhebt schwere Vorwürfe gegen VfB-Stürmer Ginczek. Der ist fassungslos darüber – und der VfB-Vorstand Michael Reschke attackiert Jung.





Stuttgart - Der Torjubel von VfB-Stürmer Daniel Ginczek gegen den Hamburger SV sorgt für Wirbel: Ginczek hatte nach seinem Treffer zum 1:1 mit ausgebreiteten Armen leicht in der Hocke getänzelt und mit den Armen geflattert, ehe er sein gewohntes Herz formte. Die Aktion war HSV-Verteidiger Gideon Jung sauer aufgestoßen. Jung fühlte sich an den Torjubel des HSV-Spielers Nicolai Müller erinnert, als der sich bei seinen Feierlichkeiten nach einem Treffer das Kreuzband riss, das erklärte der Abwehrspieler nach Spielschluss.

Jung erhob gegenüber dem TV Sender Sky schwere Vorwürfe gegen den Stuttgarter Angreifer. Er habe sich von Ginczek veräppelt gefühlt und die Aktion sei absolut unsportlich: „Ich glaube, jeder hat gesehen, wie er gejubelt hat. Meiner Ansicht nach hat er meinen Kollegen lächerlich gemacht. Das habe ich nicht geduldet und es ihm auch gesagt.“ Bereits auf dem Platz hatte er Ginczek angegangen.

Der VfB-Stürmer war sichtlich irritiert, als er nach dem Spiel bei Sky darauf angesprochen wurde. Es habe sich um einen Jubel gehandelt, der aus einem Playstation-Spiel stamme und überhaupt nichts mit Nicolai Müller zu tun habe, versicherte Ginczek glaubhaft. Er sei schockiert und falle aus allen Wolken. Wenn das so rübergekommen sei, bitte er natürlich um Entschuldigung.

Wobei wohl eher eine Entschuldigung von Gideon Jung angebracht sein dürfte. Bei dem Spiel, von dem Ginczek sprach, handelt es sich um den Shooter „Fortnite“. Zuletzt haben im Sport immer wieder Spieler mit verschiedenen Jubel-Posen aus „Fortnite“ Tore zelebriert. So hatten etwa Spieler des Karlsruher SC oder von Bayer Leverkusen mit dafür typischen Jubel-Posen gefeiert. Daniel Ginczek ist nun der nächste.

VfB-Vorstand Michael Reschke war fassungslos über die Aussagen von Jung: „Der muss sich auch mal hinterfragen, was er so sagt. Das ist ein Witz in Tüten.“

