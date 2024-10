Heimspiele sind Festspiele – dachten sich die Fans des VfB Stuttgart bei der Partie gegen Holstein Kiel. Sie zeigten eine große Choreografie. Dabei überspannte ein Spruchband die komplette Cannstatter Kurve.

Es war klassisch in den Farben Weiß, Rot und Schwarz gehalten. Und hatte die Hymne von Wolle Kriwanek zum Motto. Neben dem riesigen Spruchband wurden Tausende Fahnen in Weiß und Rot geschwenkt.

„Der ganz wilde Süden strahlt in weiß und rot“ heißt es in seinem Lied „Stuttgart kommt“. Ein absoluter Gassenhauer des viel zu früh verstorbenen schwäbischen Liedermachers, dem 2009 eine Straße im Stuttgarter Norden gewidmet wurde. Das Lied Kiwaneks läuft seit einiger Zeit auch immer in den Minuten direkt von Anpfiff der jeweiligen Heimpartie, dient den Fans zum einsingen und wird als inoffizielle Vereinshymne angesehen.