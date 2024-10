Der VfB Stuttgart hat einen erfolgreichen Ausflug nach Norditalien hinter sich. Am Dienstag hat das Team des Trainers Sebastian Hoeneß in der Champions League 1:0 bei Juventus Turin gewonnen. Das war stark, aber auch: „Intensiv“, wie Hoeneß am Freitag sagte.

Der Coach wird also genau überlegen, ob er die Stammelf verändert, um frische Kräfte zu bringen. Die Intensität vom Dienstag hat aber nicht nur vermeintlich müde Muskeln hinterlassen – sondern auch einen Knochenbruch.

Immerhin: Die Stelle ist für einen Fußballspieler verschmerzbar. Angelo Stiller hat sich einen Finger gebrochen. Ausfallen wird der Mittelfeldspieler deshalb aber nicht.

In welcher Szene das Malheur am Dienstag genau passiert ist, konnte der VfB-Coach am Freitag nicht beantworten. Irgendwann in der Partie in Turin sei Stiller aber an den Spielfeldrand gekommen und habe von Schmerzen berichtet. Die Untersuchung in Stuttgart ergab dann einen glatten Bruch, der nicht operativ behandelt werden muss.

Angelo Stiller kann an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) im Heimspiel gegen Holstein Kiel also mitwirken. Zum Schutz des verletzten Fingers wird die Nummer sechs des VfB eine Manschette tragen.