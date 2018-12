Liveticker zum Nachlesen Weinzierl hofft auf Wackelkandidat Didavi

Von red 13. Dezember 2018 - 11:19 Uhr

Daniel Didavi könnte gegen Hertha im Kader stehen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart empfängt die „Alte Dame“: Hertha BSC kommt an diesem Samstag in die Kesselstadt. Hier gibt es alle Aussagen der VfB-Pressekonferenz vor der Partie zum Nachlesen und im Video.

Stuttgart - Relegationsplatz, nur elf Punkte auf dem Konto – keine Frage, der VfB Stuttgart könnte kaum schlechter da stehen in diesen Tagen. Gegen die „Alte Dame“ ist man nun unter Zugzwang, ein Erfolg im Heimspiel beinahe unabdingbar. Bevor jedoch an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) Hertha BSC seine Aufwartung in Stuttgart macht, fand die obligatorische Pressekonferenz statt.

Welche Spieler hat Markus Weinzierl zur Verfügung? Wie lautet sein Plan gegen die Berliner, die zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen holen konnten? Alle Aussagen zu diesn und weiteren Themen gibt es hier zum nachlesen und im Video.