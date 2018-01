VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Liveticker: Insua kommt für Akolo

Von red 13. Januar 2018 - 10:00 Uhr

Mario Gomez hatte die bisher beste Möglichkeit für den VfB Stuttgart Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat zum Rückrundenauftakt Hertha BSC zu Gast. Die Alte Dame aus Berlin befindet sich derzeit in der Bundesliga-Tabelle vier Plätze vor den Roten.

Stuttgart - Zehnter gegen Vierzehnter, Bundeshauptstadt gegen Landeshauptstadt, Alte Dame gegen Brustringträger – die Rückrunde beginnt und zum Auftakt hat der VfB die Berliner Hertha zu Gast. Die Gäste bringen etwa 2000 Fans mit nach Stuttgart und reisen mit zwei alten Bekannten an. Vedad Ibisevic und Julian Schieber schnürten schon die Kickstiefel für den VfB.

Bei den Roten aus Bad Cannstatt richten sich viele Augen auf Neuzugang und Rückkehrer Mario Gomez, der nach acht Jahren auf Wanderschaft wieder in Stuttgart ist und für viele Tore in der Rückrunde sorgen soll. Los geht es an diesem Samstag um 15.30 Uhr – wir sind vor Ort und tickern live.