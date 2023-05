9 Emotionen pur: Die Stuttgarter Spieler bejubeln den späten Siegtreffer gegen Hertha BSC. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Partie vom Dienstagabend zurück. Foto: Baumann

Die Mannschaft des VfB Stuttgart genügt spielerisch sicher nicht höchsten Ansprüchen – dafür verfügt sie über andere Qualitäten, die im Kampf gegen den Abstieg zum Trumpf werden können, meint Sportredakteur Gregor Preiss.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Viel Positives konnte in der jüngeren Vergangenheit nicht über den VfB Stuttgart berichtet werden. Die Entlassung von Pellegrino Matarazzo, die missglückte Suche nach einem schnellen Nachfolger, die nicht enden wollenden Diskussionen um die Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat, verbunden mit den ständigen Zweifeln an der Qualität des Kaders. Und und und. Der VfB, er präsentierte sich in der Wahrnehmung vieler Fans und Experten wieder als der Chaosverein früherer Tage.