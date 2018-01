VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Das waren die emotionalsten Duelle

Von lkö 10. Januar 2018 - 12:00 Uhr

Zum Start in die Bundesliga-Rückrunde muss der VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin antreten. Es ist bereits das 63. Aufeinandertreffen der beiden Teams – wir blicken zurück auf die wichtigsten Duelle.





14 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Bundesliga startet am Wochenende in die Rückrunde. Der VfB Stuttgart muss am Samstag gegen Hertha BSC ran. Die Berliner sind zurzeit nach einer soliden Hinrunde auf Rang zehn der Bundesliga-Tabelle. Der VfB Stuttgart ist auf Platz 14, könnte aber mit einem Sieg bis auf zwei Zähler an die „Alte Dame“ heranrücken und sich so in Richtung Tabellen-Mittelfeld orientieren.

Mehr zum Thema

Fredi Bobic und Vedad Ibisevic spielten für beide Vereine

In der Vergangenheit gab es einige spannende und wichtige Duelle zwischen den beiden Mannschaften. Es gab auch Spieler, die für beide Mannschaften gespielt haben. Die bekanntesten sind Fredi Bobic und Vedad Ibisevic.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Begegnungen der beiden Teams.