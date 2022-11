12 VfB-Trainer Michael Wimmer. In unserer Bildergalerie zeigen wir die voraussichtliche Startelf. Foto: Baumann

Gegen Hertha BSC hat VfB-Trainer Michael Wimmer alle Mann an Bord und damit die Qual der Wahl. Wer schafft es in die Startelf?















VfB-Trainer Michael Wimmer will im Heimspiel gegen Hertha BSC an diesem Dienstag (20.30 Uhr) an die Energieleistung vom vorangegangenen Heimauftritt gegen den FC Augsburg (2:1) anknüpfen.

„Ich stelle mir unseren Fußball so vor wie die Schlussphase gegen Augsburg“, sagte der Interimstrainer am Tag vor dem letzten Heimspiel des Jahres. Vor zwei Wochen hatte sein Team noch mit viel Wucht in der Schlussminute den Siegtreffer erzielen können. Drei Punkte schweben dem Tabellen-16. nun auch im direkten Duell mit dem 15. vor. Immerhin konnte der VfB Stuttgart die vergangenen drei Heimspiele (inklusive DFB-Pokal) für sich entscheiden. Hertha-Coach Sandro Schwarz erwartet „ein kampfbetontes Spiel mit einer sehr guten Atmosphäre im Stadion“.

Personell wird Wimmer gegen die Berliner möglicherweise aus dem Vollen schöpfen können. Sämtliche angeschlagene Spieler konnten wieder trainieren. Das gilt für Enzo Millot und Tanguy Coulibaly (beide muskuläre Probleme) genauso wie für die zuletzt kranken Dan-Axel Zagadou und Hiroki Ito. Nach dem Abschlusstraining will Wimmer entscheiden, ob sie Teil des Kaders sein können.