21 Konstantinos Mavropanos ist der Spieler des Spiels beim VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Konstantinos Mavropanos ist der Spieler des Spiels gegen Hertha BSC. Die Entscheidung für den Verteidiger des VfB Stuttgart mag auf den ersten Blick überraschen – doch die Leistungsdaten untermauern die Wahl.









Stuttgart - Beim 1:1 gegen Hertha BSC hat der VfB Stuttgart nach einem starken ersten Durchgang nach der Pause nachgelassen – und musste sich so am Ende mit einer Punkteteilung begnügen. Gegenläufig verlief in Bad Cannstatt derweil der Samstagnachmittag des Konstantinos Mavropanos: Nach einem unsicheren Start stand der 23-Jährige kurz vor einer verletzungsbedingten Auswechslung. Doch der Abwehrspieler aus Griechenland biss sich durch – und sicherte dem schwäbischen Aufsteiger in der Schlussphase mit starken Tacklings das Remis.