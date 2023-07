1 Zwei alte Bekannte arbeiten wieder zusammen: Fredi Bobic (re.) mit Tayfun Korkut. Foto: dpa/Jan-Philipp Burmann

Hertha BSC entlässt Trainer Pal Dardai – und setzt nun auf den ehemaligen VfB-Coach Tayfun Korkut, der in seinem ersten Spiel mit den Berlinern an der alten Wirkungsstätte in Stuttgart ran muss.









Stuttgart/Berlin - Die Beobachtung des nächsten Gegners nahm Tayfun Korkut persönlich vor, er hatte ja ein Heimspiel. Der neue Trainer von Hertha BSC besuchte am Freitagabend die Partie des VfB gegen den FSV Mainz (2:1) – einen Zusammenhang mit seinem sich möglicherweise anbahnenden Engagement in Berlin aber verneinte der ehemalige VfB-Coach vor dem Aufeinandertreffen mit der Hertha am Sonntag an alter Wirkungsstätte in Stuttgart.