VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin So soll Mario Gomez gestoppt werden

Von red/dpa 11. Januar 2018 - 14:10 Uhr

Rückkehrer Mario Gomez soll für den VfB Stuttgart auf Torejagd gehen. Foto: gtres

Vor dem Start der Rückrunde setzen die Fans des VfB Stuttgart ihre Hoffnungen auf Mario Gomez. Die Berliner haben Respekt vor dem VfB-Stürmer – und verraten, wie sie den VfB-Knipser stoppen wollen.

Berlin - Hertha BSC will Mario Gomez beim Rückrunden-Auftakt nach dessen Wechsel zum VfB Stuttgart mit vereinten Kräften stoppen. „Ich werde keinen Spieler hochloben“, sagte Berlins Coach Pal Dardai vor der Auswärtspartie am Samstag (15.30 Uhr) über den Fußball- Nationalstürmer. „Trotzdem muss ich sagen: Mario ist ein guter Stürmer, fleißig, er macht auch Laufarbeit für die Mannschaft, und er kann knipsen.“

Mehr zum Thema

In der Hinrunde der Bundesliga zeigte Gomez noch im Trikot des VfL Wolfsburg eine starke Leistung gegen die Hertha und schoss beim 3:3 einen Treffer. In der Partie sei der 32-Jährige „schwierig zu bremsen“ gewesen, gestand Dardai am Donnerstag. „Aber gemeinsam kriegen wir das hin.“

Startelfeinsatz von Weiser offen

Für das erste Pflichtspiel des Jahres fallen beim Tabellenzehnten aus der Hauptstadt Abwehrchef Karim Rekik (Fußprellung) und Flügelspieler Alexander Esswein (nach Erkältung) definitiv aus. Mittelfeldspieler Vladimir Darida soll zunächst nur auf der Bank sitzen.

Ob es bei U21-Europameister Mitchell Weiser schon für einen Startelfeinsatz reicht, ließ Dardai noch offen. „Im Training zeigt er ordentlichen Einsatz. Ich muss einschätzen, ob sein Körperzustand für 90 Minuten, eine Halbzeit oder 60 Minuten reicht“, sagte der Ungar.