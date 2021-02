13 Im Februar 2012 schnürte Martin Harnik einen Dreierpack für den VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Ein Dreierpack von Martin Harnik? Gab’s erstmals in der Bundesliga in einem Duell des VfB Stuttgart mit Hertha BSC. Auf diese Partie aus dem Februar 2012 blicken wir in unserer Reihe „Legendenspiele“ zurück – vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit den Berlinern.

Stuttgart - Quizfrage: Welche Spieler erzielten im Jahr 2012 in einem Spiel der Fußball-Bundesliga drei Treffer? Ja, 2012 ist lange her – aber die Namen sind durchaus prominent. Mario Gomez und Arjen Robben trafen dreifach für den FC Bayern. Marko Arnautovic gelang ein Dreierpack für Werder Bremen, Lucas Barrios für Borussia Dortmund. Stefan Kießling schaffte dieses Kunststück im Trikot von Bayer Leverkusen, Adam Szalai im Dress des 1. FSV Mainz 05. Zwei damalige Spieler des VfB Stuttgart komplettieren die Liste.

Im Dezember 2012 traf Vedad Ibisevic dreifach gegen den FC Schalke 04, schon im Februar hatte Martin Harnik das Vergnügen gehabt. Gegen jenen Gegner, der auch an diesem Samstag in Stuttgart zu Gast ist.

Entscheidung innerhalb von acht Minuten

5:0 bezwang der VfB im Februar 2012 das Team von Hertha BSC – und machte den Sieg innerhalb weniger Minuten klar. 1:0 Vedad Ibisevic in der 24. Minute, 2:0 Martin Harnik in der 28. Minute, 3:0 Shinji Okazaki in Minute 32. Kurz zuvor war Hertha-Mittelfeldspieler Andreas Ottl mit Rot vom Platz geflogen.

Der Erfolg war also schon nach gut einer halben Stunde unter Dach und Fach, Harnik traf dann noch zweimal – es war sein erster Dreierpack in der Bundesliga. Der VfB marschierte in jener Saison unter Trainer Bruno Labbadia weiter auf Platz sechs, die Hertha musste am Ende in die Relegation und stieg ab.

