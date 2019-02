Wie endet das Kellerduell am Sonntag?

1 Der VfB Stuttgart trifft auf Hannover 96. Doch wie geht das Spiel aus? Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart trifft an diesem Sonntag auf Hannover 96, es ist das Kellerduell in der Bundesliga. Wie geht das Spiel aus? Das wollen wir von Ihnen wissen – machen Sie mit bei der Umfrage!

Stuttgart - Der VfB Stuttgart empfängt am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker) den direkten Konkurrenten Hannover 96 zum Duell der Kellerkinder. Der Tabellen-16. aus Stuttgart gegen den Vorletzten aus Niedersachsen. Zwei Pünktchen trennen die Kontrahenten in der Tabelle, wobei der VfB (-32) das schlechtere Torverhältnis gegenüber Hannover (-30) aufweist.

Der Sieger der Partie könnte der große Gewinner im Keller sein, zumal Augsburg den BVB empfängt und Nürnberg die starken Leipziger. Es könnte der erste Spieltag seit einiger Zeit werden, bei dem es zu etwas Bewegung am Tabellenende kommt.

Wir wollen von Ihnen wissen, wie das Duell VfB gegen Hannover ausgeht. Machen Sie mit bei unserer Umfrage!