VfB Stuttgart gegen Hannover 96 So kann der VfB heute definitiv die Klasse halten

14. April 2018

Die Roten können heute im Spiel gegen Hannover den Klassenerhalt in der Bundesliga rechnerisch fix machen. Das sind die möglichen Konstellationen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart will den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg gegen Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch rechnerisch perfekt machen. Gewinnt der VfB das Duell der Aufsteiger und holt der Tabellen-16. Mainz 05 am Montag im Spiel gegen den SC Freiburg nicht mehr als einen Punkt, dann wäre der VfB definitiv gerettet.

Gegen Hannover holte Stuttgart in den sechs zurückliegenden Spielen in der 1. und 2. Bundesliga allerdings nur einen Punkt. Zuletzt endete mit dem 0:3 in Dortmund auch die Erfolgsserie unter Trainer Tayfun Korkut mit acht Spielen ohne Niederlage.

Fehlen wird Korkut der gelbgesperrte Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar. Dafür steht Innenverteidiger Timo Baumgartl nach einer Gehirnerschütterung vor der Rückkehr in die Startelf.