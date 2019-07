VfB-Auftaktgegner im Porträt Das erwartet die Roten gegen Hannover 96

Der Auftakt hätte schwerer kaum kommen können. Am Freitagabend (20:30 Uhr/Sky) trifft der VfB Stuttgart am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison auf Mitabsteiger Hannover 96. Was erwartet die Mannschaft von VfB-Trainer Tim Walter gegen die Niedersachsen?