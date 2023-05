Ein Duell um den Klassenerhalt: Der VfB Stuttgart verteidigt seinen Platz in der ersten Bundesliga gegen den Hamburger SV. Am 1. und 5. Juni treffen die beiden Vereine in einem Hin- und Rückspiel aufeinander.

Das Hinspiel findet am Donnerstag, den 1. Juni 2023 in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena, das Rückspiel am Montag, den 5. Juni 2023 in der Volksparkstadion in Hamburg statt.

Lesen Sie auch

Wie die Relegation abläuft

Der Sieger der Relegation wird in der nächsten Saison in der 1. Bundesliga spielen, der Verlierer startet in der 2. Liga. Die Auswärtstorregel, bei der Tore, die auswärts geschossen werden, bei Gleichstand doppelt zählen, gibt es nicht mehr. Sollte es nach 90 Minuten in beiden Spielen im Gesamtergebnis Gleichstand stehen, gibt es nochmals bis zu zweimal 15 Minuten Verlängerung. Wenn danach immer noch kein Sieger feststeht, kommt es anschließend zum Elfmeterschießen. Gleiche Regeln gelten auch für die Relegation der 2. und 3. Bundesliga.

Übertragung im Livestream und TV

Der Fernsehsender Sat 1 zeigt beide Spiele live. Die Übertragung beginnt jeweils um 20:15 Uhr. Moderator ist Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuß. Als Experte wird der frühere Stuttgarter Spieler und Trainer Markus Babbel vor Ort sein. Auch auf dem Bezahlsender Sky ist die Relegation live zu sehen.