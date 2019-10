21 Trainerduell vor zehn Jahren: Markus Babbel (li./VfB) gegen Bruno Labbadia (HSV) Foto: Baumann

Das Zweitliga-Topspiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart rückt näher. Zahlreiche Spieler und Trainer haben für beide Clubs gewirkt. Wir beantworten, was die prominentesten Namen heute machen.

Stuttgart/Hamburg - In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga ist es immer noch das Duell Vierter gegen Fünfter. Wenn am Samstag (13 Uhr) im Volksparkstadion der Hamburger SV und der VfB Stuttgart aufeinandertreffen, ist es in Wirklichkeit das Duell Erster gegen Zweiter – der zweiten Liga. Beide Vereine haben eine große Historie und wollen möglichst schnell zurück ins Fußball-Oberhaus.

Dorthin, wo beide Clubs in der Vergangenheit große Spuren hinterlassen haben. Was sich auch in der Zahl der Spieler, Trainer und Funktionäre niederschlägt, die sowohl an der Elbe als auch am Neckar schon gewirkt haben.

Vereint in Raute und Brustring – in unserer Bildergalerie sehen Sie eine Auswahl der bekanntesten Namen ( ohne Anspruch auf Vollständigkeit).