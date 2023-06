1 So wie hier Silas Wamangituka von Moussa Niakhaté werden die VfB-Spieler gegen Mainz 05 oft von den Beinen geholt. Foto: Baumann

Stuttgart - Bo Svensson hat nur den Kopf geschüttelt, garniert mit einem sarkastischen Lächeln und einer klaren Handbewegung. Der Trainer des FSV Mainz 05 zeigte an, dass die Spieler des VfB Stuttgart leicht zu Fall kommen würden. Doch der dänische Fußballlehrer vergaß in diesem Moment, dass seine Schützlinge mächtig zur Sache gingen. Die Gäste aus Rheinhessen versuchten mit ihrer harten Gangart den Spielfluss der Stuttgarter zu unterbinden. Aber der VfB ließ sich beim 2:0 nicht aus dem Tritt bringen. Und kurz nachdem Svensson dem Schiedsrichter Frank Willenborg signalisiert hatte, was er von den vielen Pfiffen hielt, sah er selbst die Gelbe Karte – wegen Reklamierens.