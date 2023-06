1 Zeigt klare Kante: Christian Heidel vom FSV Mainz 05 Foto: dpa/Werner Schmitt

Christian Heidel, Sportvorstand des FSV Mainz, erneuert vor dem Spiel beim VfB Stuttgart seine Kritik an Politikern, die eine 2-G-Regel für Fußballprofis fordern – und erzählt eine lustige Anekdote über Thomas Tuchel.









Stuttgart/Mainz - Christian Heidel grüßt am Donnerstagvormittag aus seinem Büro in der Geschäftsstelle des FSV Mainz – und spricht in der Videoschalte nicht nur über Sportliches vor dem Bundesligaduell beim VfB Stuttgart an diesem Freitag (20.30 Uhr).