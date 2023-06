17 Voller Einsatz bei Waldemar Anton vom VfB Stuttgart Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Stuttgart - Es war ein kampfbetontes, mitunter auch zerfahrenes Bundesliga-Spiel am Freitagabend in Bad Cannstatt. Am Ende jedoch – und das ist gewiss aus Sicht der Fans und Verantwortlichen das Wichtigste – steht für den VfB Stuttgart ein 2:0-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 zu Buche.