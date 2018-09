VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf Schafft Mario Gomez einen Bundesliga-Rekord?

Von red/fga 21. September 2018 - 14:33 Uhr

Gomez (Mitte) könnte mit einem Treffer am Freitag Großes schaffen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB-Stürmer hat vergangene Woche gegen Freiburg seine Bundesliga-Tore Nr. 164 und 165 geschossen. Das reicht zwar für keinen Rekord – gegen Fortuna Düsseldorf nimmt der 33-Jährige aber eine andere Bestmarke ins Visier.

Stuttgart - 306 Tore schoss Mario Gomez in seiner Fußballerkarriere. 165 davon erzielte in der Bundesliga, zuletzt gegen Freiburg – das reicht für Rang 12 in der ewigen Bestenliste in Deutschlands höchster Spielklasse. 75 Mal traf Gomez für den FC Bayern, 17 Mal für den VfL Wolfsburg und 73 Mal für den VfB Stuttgart. Die Marke der Bayern dürfte er mit den Weiß-Roten bald knacken.

Mehr zum Thema

Schafft es Gomez, gegen alle 18 Bundesligisten zu treffen?

Die 365 Treffer von Allzeit-Torschützenkönig Gerd Müller wird der Stürmer zwar nicht mehr schaffen, aber: Gegen 17 von 18 aktuellen Bundesligisten hat Mario Gomez schon getroffen. Das einzige Team, gegen das er noch nicht eingenetzt hat ist, na?

Genau, Fortuna Düsseldorf. Trifft Gomez am Freitag gegen die Gäste, wäre er der einzige Bundesliga-Spieler, der die 18er-Sammlung komplett hat. Und wenn er nicht trifft? Dann kann er sich bis zur Rückrunde damit zufrieden geben, der einzige Spieler zu sein, der je einen Treffer mit seinen Genitalien per Hüftschwung erzielt hat – 2007 bei einem 3:0 gegen Bayern.