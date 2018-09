VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf Mit dieser Aufstellung will der VfB gegen Fortuna spielen

Von hh 21. September 2018 - 06:00 Uhr

Gegen Fortuna Düsseldorf muss der VfB auf einen seiner Schlüsselspieler verzichten. Wir zeigen, welche Elf der Trainer ins Rennen schicken wird.





Stuttgart - Sein großes Ziel hat der VfB für die Partie an diesem Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker) gegen Fortuna Düsseldorf klar benannt. „Wir wollen den Punkt von Freiburg veredeln. In Heimspielen wollen wir immer gewinnen“, sagt VfB-Trainer Tayfun Korkut, der weiß, dass es im Falle eines Scheiterns ziemlich ungemütlich werden dürfte. Der Druck ist also bereits am vierten Spieltag da für den Trainer und die Spieler des VfB. Die Statistik macht immerhin Mut: In 21 Heimpartien gab es gegen die Rheinländer bei zwölf Siegen nur zwei Niederlagen.

Im Vergleich zur Startelf von Freiburg, da sind sich Fans und Medien in ihrer Kritik einig, darf es gegen das Team von Friedhelm Funkel in der VfB-Startelf mehr Offensivgeist sein. Weil der Zehner Daniel Didavi mit einer Reizung an der Achillessehne weiter ausfällt und Korkut bisher nicht als Freund großer Rochaden aufgefallen ist, spricht viel für die elf Profis, die im Schwarzwaldstadion nach der Pause für den VfB spielten. Das würde bedeuten, dass Chadrac Akolo für Gonzalo Castro ins Team rückt.

