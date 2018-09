VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf „Dem VfB fehlt es an Ideen“

Von pav 22. September 2018 - 15:57 Uhr

Nach dem torlosen Remis gegen Fortuna Düsseldorf steht der VfB Stuttgart weiter ohne Erfolgserlebnis in der Bundesliga da. Auch die Presse geht mit dem Team von Tayfun Korkut hart ins Gericht. Ein Überblick.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart verpasste es auch gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, den ersten Sieg in der Bundesliga-Spielzeit 2018/2019 zu erringen. Nur dank der herausragenden Leistung von Ron-Robert Zieler im Tor der Roten konnte die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut immerhin ein Remis verbuchen (lesen Sie hier die Einzelkritik zu den Spielern). Nach der Partie zeigten sich Spieler und Verantwortliche des VfB Stuttgart enttäuscht – und hoffen auf ein Erfolgserlebnis im nächsten Spiel bei RB Leipzig.

Auch die nationale Presse hat sich mit dem torlosen Remis in Bad Cannstatt auseinandergesetzt. Wir haben die prägnantesten Schlagzeilen zusammengetragen.

„Bild“: „VfB-Coach Tayfun Korkut bleibt auch am vierten Spieltag sieglos – nur 0:0 gegen den Aufsteiger. Weil Düsseldorf ganz stark aufspielt und VfB-Torjäger Gomez auch aus besten Chancen den Ball nicht im Tor unterbringt. Hätte der VfB Zieler nicht – es hätte auch zu einem Punkt nicht gereicht.“

„Spiegel Online“: „Heimspiel, Aufsteiger zu Gast, guter Zeitpunkt für den ersten Saisonsieg? Für den VfB nicht gut genug. Auch gegen Düsseldorf reichte es nur für ein Remis. Immerhin: Mann des Abends war ein Stuttgarter. Insgesamt kam Zieler auf sieben Paraden. Für Stuttgart ist das Remis enttäuschend, auch für den Trainer. Korkut hatte den VfB im Februar übernommen und in den verbleibenden 13 Partien der vergangenen Bundesligasaison sensationelle 31 Punkte geholt. Knapp vier Monate später ist die Stimmung deutlich schlechter.“

„Zeit“: „Fortuna Düsseldorf war taktisch bestens auf das VfB-Spiel eingestellt. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel zeigte ein hohes Laufpensum und ließ den Gastgebern nur wenige Räume. Dem VfB fehlte es an Ideen und Überraschungsmomenten. Ex-Nationalspieler Mario Gomez erspielte die einzigen beiden Chancen seiner Mannschaft.“

„Sport1“: „Mario Gomez steckt mit dem VfB Stuttgart immer tiefer in der Krise. Die Schwaben mussten sich gegen Fortuna Düsseldorf zum Auftakt des vierten Bundesliga-Spieltags mit einem 0:0 zufrieden geben. Auch für Gomez persönlich war es ein gebrauchter Abend. Der Mittelstürmer hatte die Chance, mit einem Treffer für einen Rekord zu sorgen.“

„Kicker“: „Nach einem zähen ersten Durchgang nahm die Partie nach dem Seitenwechsel Fahrt auf. Näher am Siegtreffer war der Aufsteiger aus Düsseldorf, der aber ein ums andere Mal am stark aufgelegten VfB-Schlussmann Zieler scheiterte. Der VfB Stuttgart muss damit weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten und unternimmt am Mittwoch bei RB Leipzig den nächsten Versuch.“

„FAZ“: „Der VfB Stuttgart kann nicht mehr gewinnen und wartet auch nach dem fünften Pflichtspiel der Saison auf den ersten Sieg. Das 0:0 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf war für die erneut offensiv enttäuschenden Schwaben zum Auftakt des vierten Spieltags in der Fußball-Bundesliga zudem bereits die dritte Liga-Partie ohne eigenen Treffer. Damit wächst auch der Druck auf Trainer Tayfun Korkut.“