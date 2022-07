6 2015 besiegte der VfB nach einem fulminanten Auftritt Manchester City mit 4:2. In unserer Bildergalerie blicken wir auf dieses und andere Testspiele gegen prominente Gegner zurück. Foto: Baumann

An diesem Samstag (15.30 Uhr) empfängt der VfB Stuttgart den FC Valencia. Der Test bildet die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt eine Woche später. Wir blicken auf frühere Generalproben gegen europäische Topteams zurück.















Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der spanische Traditionsclub FC Valencia in der Stuttgarter Arena. Die großen Zeiten der Blanquinegros liegen zwar schon etwas zurück. Einige Starkicker hat Valencia aber trotzdem noch in seinen Reihen. Kürzlich besiegten die Spanier Borussia Dortmund im Test mit 3:1.

Für den VfB Stuttgart bildet das Testspiel die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Drittligisten Dynamo Dresden am 29. Juli. Mit Blick auf den namhaften Gegner aus der Primera Division werden Erinnerungen wach an vergangene und erfolgreiche Vorbereitungsspiele gegen große Teams – die allerdings auch die Erkenntnis in sich tragen, dass man diese Erfolge nicht überbewerten darf. Denn die Spiele gegen Manchester City 2015 (4:2) und Atletico Madrid 2018 (1:1) eröffneten eine Saison, an deren Ende jeweils der Abstieg in die zweite Liga stand.