So liefen die bisherigen VfB-Testspiele in diesem Sommer

8 Mit einem ungefährdeten 7:1-Sieg gegen den Landesligisten SV Böblingen startet der VfB Anfang Juli in die Vorbereitung. Alou Kuol (3), Chris Führich (2), Enzo Millot (1, im Bild) und Thomas Kastanaras (1) erzielen die Tore für die Stuttgarter, bei denen viele Nationalspieler noch nicht dabei sind. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Zum Abschluss der Vorbereitung empfängt der VfB an diesem Samstag den FC Valencia. Wir blicken auf die bisherigen Testspiele zurück – und auf die Erkenntnisse, die sie brachten.















Link kopiert

Vier Spiele, vier Siege: Der VfB Stuttgart geht mit einer makellosen Testspiel-Bilanz in den finalen Härtetest an diesem Samstag um 15.30 Uhr in der heimischen Arena gegen den FC Valencia. Allerdings brachten die bisherigen Partien der Vorbereitung trotz der positiven Ergebnisse immer auch eine Reihe neuer Erkenntnisse, in welchen Bereichen bis zum Pflichtspielstart am kommenden Freitag im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden noch Verbesserungsbedarf besteht.

In unserer Bildergalerie blicken wir zurück wir den zurückliegenden Testspiel-Sommer des VfB Stuttgart – vom Auftakt gegen die SV Böblingen bis zum Duell mit dem FC Brentford aus der Premier League zum Abschluss des Trainingslagers. Viel Spaß beim Durchklicken.