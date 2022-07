6 Der Oberrang der Gegengeraden wird an diesem Samstag gegen den FC Valencia geschlossen bleiben. In unserer Bildergalerie zeigen wir, wir die vergangenen Generalproben des VfB liefen. Foto: imago

Der sechsfache spanische Meister kommt nach Stuttgart – wir haben die wichtigsten Informationen zum finalen Härtetest des VfB an diesem Samstag im Überblick.















Link kopiert

Sechs Tage vor dem Pflichtspielstart misst sich der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) in einem letzten Testspiel mit dem spanischen Erstligisten FC Valencia. Die wichtigsten Informationen rund um die Partie zum Ende der Vorbereitung in der Mercedes-Benz-Arena.

Anreise: Der Unterrang der Haupttribüne wird während der gesamten kommenden Saison umgebaut – das hat auch Folgen für die Anreise: Der Fritz-Walter-Weg bleibt für Fußgänger komplett gesperrt. Die Anreise mit der S-Bahn über die Haltestelle Neckarpark empfiehlt sich daher in erster Linie für Fans mit Tickets auf der Gegengeraden und in der Untertürkheimer Kurve. Zur Haupttribüne und zur Cannstatter Kurve ist ein etwas längerer Umweg über den Martin-Schrenk-Weg nötig.

Tickets: Der Vorverkauf läuft bislang nur schleppend. Am Donnerstagabend waren für das Spiel gegen den FC Valencia nach Vereinsangaben erst 10 500 Karten abgesetzt – entsprechend viele Plätze dürften am Samstag frei bleiben. Geöffnet sein werden die Cannstatter Kurve sowie der Unterrang der Gegengeraden.

Zuletzt waren die Testspiel-Highlights zum Ende der Vorbereitung weitaus besser besucht: Im vergangenen Jahr zum Beispiel verkaufte der VfB gegen den FC Barcelona alle zugelassenen 25 000 Tickets, 2018 gegen Atletico Madrid kamen sogar fast 60 000 Fans. Der SWR überträgt die Partie gegen Valencia live im Fernsehen ab 15.15 Uhr.

Programm: Das Stadion öffnet um 14 Uhr eineinhalb Stunden vor Anpfiff. Um 14.40 Uhr folgt die offizielle Saisoneröffnung mit der Vorstellung der Mannschaft: Sie wird in Gruppen auf den Rasen kommen und persönlich signierte Minibälle ins Publikum werfen. Trainer Pellegrino Matarazzo äußert sich in einem Interview in der Stadionshow. Aufgrund der zu erwartenden warmen Temperaturen von knapp 30 Grad wird der Preis für einen halben Liter Mineralwasser um 60 Cent gesenkt – womit er sich mit drei Euro aber noch immer in einem stattlichen Bereich bewegt.

Gegner: Der FC Valencia platzierte sich in den vergangenen Jahren meist im Mittelfeld von Spaniens erster Liga – hatte aber auch schon deutlich glanzvollere Zeiten: 2000 und 2001 stand der sechsfache spanische Meister zweimal in Folge im Finale der Champions League, unterlag dabei aber gegen Real Madrid und den FC Bayern. Nach Stuttgart kommen die Spanier mit einem neuen Trainer, der durchaus polarisiert: Gennaro Gattuso, 2006 als Spieler mit Italien Weltmeister in Deutschland, sorgte immer wieder mit umstritten Aussagen für Aufsehen – etwa in Form skeptischer Statements gegenüber Frauenfußball.