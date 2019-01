VfB Stuttgart gegen FC Utrecht Venemas Dreierpack zu viel für den VfB - 3:2

Von red 06. Januar 2019 - 17:17 Uhr

Der VfB Stuttgart absolviert sein erstes Testspiel im Trainingslager gegen ein Spitzenteam aus den Niederlanden mit Trainer Dick Advocaat. Den Liveticker zum Nachlesen.





Stuttgart/La Manga - Der VfB Stuttgart hat in La Manga in der Region Murcia Quartier bezogen, um sich auf die anstehende Bundesliga-Rückrunde in einem Trainingslager vorzubereiten. Außer Weltmeister Benjamin Pavard, der in Stuttgart individuell arbeitet, sind alle Akteure in Spanien mit an Bord.

An diesem Sonntag nun wird der VfB ein erstes Testspiel auf der Anlage neben dem Teamhotel absolvieren. Gegner ist der FC Utrecht mit Trainer Dick Advocaat, aktuell Tabellenvierter in den Niederlanden. Wir begleiten das Spiel ab 15.30 Uhr mit einem Liveticker.