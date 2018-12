VfB Stuttgart gegen FC Schalke 04 So will Markus Weinzierl die Knappen knacken

Von red 20. Dezember 2018 - 11:32 Uhr

Was plant Markus Weinzierl für seinen VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04? Foto: Bongarts

An diesem Samstag empfängt der VfB Stuttgart den FC Schalke 04 zum letzten Bundesliga-Spiel des Jahres. Hier können Sie die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz mit Markus Weinzierl nachlesen.

Stuttgart - Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Der VfB Stuttgart durchlebt in seinen letzten sechs Bundesliga-Spielen ein Wechselbad der Gefühle. Nach der jüngsten 0:2-Pleite beim VfL Wolfsburg in der englischen Woche empfängt das Team von Markus Weinzierl an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) den FC Schalke 04 zum letzten Pflichtspiel des Kalenderjahres.

Im Vorfeld der wichtigen Bundesliga-Partie fand an diesem Donnerstag die obligatorische Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des Clubzentrums statt. Welche Akteure hat Markus Weinzierl zur Verfügung? Wie lautet der Plan des VfB-Trainers gegen die Königsblauen, die selbst in dieser Saison mit einigen Problemen zu kämpfen haben? Hier können Sie die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz nachlesen.