10 Serge Gnabry ist mit einem Marktwert von 90 Millionen Euro nicht nur der wertvollste Bayern-Spieler. Nach Jadon Sancho (BVB) hat er den zweithöchsten Marktwert der Bundesliga. Foto: dpa/Matthias Balk

Wenn der VfB am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Bayern antritt, sind die Stuttgarter aus sportlicher Sicht nicht völlig chancenlos. Finanziell gesehen trennen die Teams jedoch Welten. Ein Überblick.

Stuttgart - Es ist der Achtplatzierte der Fußballbundesliga, der am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Erstplatzierten antritt: der VfB Stuttgart im Duell mit dem FC Bayern München. Aus sportlicher Sicht sind die jungen und aufstrebenden Stuttgarter nicht chancenlos. Betrachtet man allerdings eine andere Tabelle, steht mit den Bayern noch immer der Platz eins, mit Stuttgart jedoch der 16. Platz der Liga auf dem Rasen. Die für den VfB unvorteilhaftere Platzierung ergibt sich aus den Marktwerten der Bundesliga-Clubs. Wartet der FCB mit einem Marktwert von rund 880 Millionen Euro auf, stehen die Schwaben mit einem Wert von etwas mehr als 80 Millionen Euro ligaweit nur noch vor der Union aus Berlin (56 Mio.) und der Arminia aus Bielefeld (47 Mio.).

Ein ähnlich verzerrtes Bild ergibt sich beim Vergleich der einzelnen Spieler beider Mannschaften. Während sich viele Bayern-Profis im Hinblick auf ihren Marktwert an der Spitze der Liga tummeln, kämpft sich bei den Stuttgartern mit Müh und Not ein Fußballer in die Top 100 der wertvollsten Bundesligaspieler. In unserer Bildergalerie stellen wir Ihnen die fünf Spieler mit dem höchsten Marktwert beider Mannschaften im direkten Vergleich vor.

Übrigens: Dass sportliche Klasse nicht unbedingt mit dem Spielerwert zusammenhängt, zeigt sich besonders in einer Statistik. Wataru Endo (Marktwert: 2,5 Mio.) vom VfB Stuttgart führt in der Bundesliga mit 133 gewonnen Zweikämpfen selbe Liste an. Von den Bayern kommt dem nur Thomas Müller (Marktwert: 35 Mio.) mit gerade einmal 81 gewonnen Zweikämpfen am nächsten.