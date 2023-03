1 Bruno Labbadia wird Änderungen an der Stammelf vornehmen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart empfängt den FC Bayern München am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir haben die voraussichtliche VfB-Startelf für den Südschlager.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wenn der VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) auf den FC Bayern trifft, wird sich in der Startaufstellung der Schwaben mindestens eine Änderung im Vergleich zur Vorwoche finden. Dabei haben es Trainer prinzipiell gerne, wenn sie Woche für Woche auf dasselbe Personal setzen können. Zumal wenn sie solche Traditionalisten sind wie Bruno Labbadia.

Der konnte in der Vorwoche erstmals in seiner zweiten Amtszeit beim VfB eine im Vergleich zur Vorwoche unveränderte Elf ins Rennen schicken. Und wurde bitter für sein Vertrauen enttäuscht. Nicht nur, aber auch deshalb wird es Änderungen geben. So ist zu erwarten, dass das Experiment mit Silas Katompa als zentrale Sturmspitze wieder ad acta gelegt wird. Zudem fehlt Borna Sosa gesperrt, Nikolas Nartey rückt höchstwahrscheinlich für ihn nach links hinten.

Für Hiroki Ito, auf Schalke vornehmlich wegen seines schwachen Auftritts und nicht wegen seiner Rückenprobleme zur Pause in der Kabine geblieben, bleibt nur die Rolle des Zuschauers. Der Japaner konnte die Woche über nur Läufe absolvieren, wird wohl pausieren. Dan-Axel Zagadou rückt für ihn auf die linke Innenverteidigerposition. Zuletzt war der Franzose in Freiburg in der Startelf gestanden.

Bis zuletzt offen bleibt das Rennen um die rechte Außenverteidigerposition. Waldemar Anton, unter Labbadia auf der für ihn fremden Position bisher gesetzt, hat diesen Status eingebüßt. Josha Vagnoman überzeugte zuletzt. Gut möglich, dass Labbadia bis zuletzt überlegt und dann am Spieltag eine Bauchentscheidung trifft, die den ehemaligen U21-Nationalspieler in die Startelf spült.