VfB Stuttgart gegen FC Bayern München: Diese Mannschaft schickt Hoeneß in den Südschlager

Der VfB Stuttgart hat einen personellen Ausfall zu beklagen vor dem Südgipfel gegen den FC Bayern München. Doch Trainer Sebastian Hoeneß zeigt sich grundsätzlich zuversichtlich vor dem Duell am Abend.











Der Südgipfel steht an. Das traditionsreiche Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München gab es schon 161 Mal in der Historie. Das Aufeinandertreffen an diesem Freitagabend steht personell unter einem relativ guten Stern, beide Teams können quasi aus dem Vollen schöpfen. Je Team fällt ein Stammspieler aus, der noch am letzten Wochenende in der Startelf stand. Beim FC Bayern München ist das Joshua Kimmich, beim VfB Stuttgart Leonidas Stergiou. Für ihn wird Josha Vagnoman spielen.