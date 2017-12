VfB Stuttgart gegen FC Bayern München Am Samstag droht ein Verkehrschaos

Von lkö 14. Dezember 2017 - 19:50 Uhr

Am Samstag wird es wieder voll in und um die Mercedes-Benz Arena. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Nicht nur aufgrund der Bundesliga-Partie des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern droht an diesem Samstag ein Verkehrschaos in und um Bad Cannstatt. Tausende Menschen werden auch in der Porsche Arena sowie der Hanns-Martin-Schleyer-Halle erwartet.

Stuttgart - An diesem Samstag sind es insgesamt fünf Veranstaltungen, die in Bad Cannstatt zeitgleich rund um den Neckarpark stattfinden. Zum einen werden 60.000 Fans in die ausverkaufte Mercedes-Benz Arena pilgern, um dem Heimspiel des VfB Stuttgart gegen FC Bayern München beizuwohnen. Dazu spielt die Band „Trailerpark“ in der Schleyer-Halle, „Manowar“ wird in der Porsche-Arena auftreten. Nicht zuletzt gibt es dieser Tage auf dem Cannstatter Wasen Vorstellungen des Weltweihnachtszirkus.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen

Die Polizei empfiehlt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion zu fahren, um das Verkehrschaos nicht noch mehr zu vergrößern. Die Mercedesstraße wird nach dem Spiel außerdem gesperrt sein, weshalb die Konzertbesucher nicht auf die dortigen Parkplätzen fahren können.

Außerdem wird die Polizei mit einem höheren Aufgebot an der Mercedes-Benz-Arena vertreten sein. Zwar seien es „nicht so viele Einsatzkräfte wie gegen Dynamo Dresden oder Karlsruhe – aber mehr als sonst“, so ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung.

Am Hauptbahnhof sind Glasflaschen nicht erlaubt

Zudem gilt im gesamten Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs ein Mitführverbot von Glasflaschen, Getränkedosen, pyrotechnischen Gegenständen sowie Schutzbewaffnung und Vermummungsgegenständen. Nach Angaben der Polizei gilt dies für alle Personen, die den Bahnhof betreten oder sich dort aufhalten.