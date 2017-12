VfB Stuttgart gegen FC Bayern München Alles Wissenswerte rund um den Südgipfel

Von lkö 16. Dezember 2017 - 13:14 Uhr

Der VfB Stuttgart bei seinem letzten Sieg gegen Bayern München 2010. Foto: dpa

Das Finale der Hinrunde bestreitet der VfB Stuttgart im eigenen Stadion gegen den Rekordmeister Bayern München. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie kompakt zusammengefasst.

Stuttgart - In der ewigen Tabelle besucht der Erste den Fünften. Die aktuelle Tabelle sieht etwas anders aus: Der Spitzenreiter ist beim Tabellen-14. zu Gast. Die Rollen sind also klar verteilt im Südgipfel. Der VfB Stuttgart ist der David, Bayern München der Goliath. Nur 17 von 98 Partien konnten die Stuttgarter für sich entscheiden. Was Sie sonst noch über die Partie wissen sollten, lesen Sie hier.

Fakten zum Spiel:

Anstoß 15.30 Uhr, 16. Dezember, in Stuttgart

Der offizielle Hashtag zum Spiel: #VfBFCB

Schiedsrichter: Patrick Ittrich

Assistenten: Norbert Grudzinski, Sascha Thielert, René Rohde (4. Offizieller)

Videoassistenten: Dr. Jochen Drees, Bibiana Steinhaus

Bilanz aus VfB-Sicht:

Gesamt: 98 Spiele, 17 Siege, 20 Unentschieden, 61 Niederlagen, 110:200 Tore

Heim: 49 Spiele, 12 Siege, 10 Unentschieden, 27 Niederlagen, 70:86 Tore

Auswärts: 49 Spiele, 5 Siege, 10 Unentschieden, 34 Niederlagen, 40:114 Tore

Bester Torschütze: Fritz Walter (8 Tore)