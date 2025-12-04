VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Die Heimspiel-Sehnsucht – so blicken die Profis auf den Bayern-Kracher

Nach vier Auswärtsspielen in Folge will der VfB vor heimischem Publikum wieder die Energie von den Rängen für sein Spiel nutzen.
Fast vier Wochen ist es mittlerweile her, dass in der MHP-Arena der Ball rollte. Damals, Anfang November, besiegte der VfB Stuttgart den FC Augsburg um dessen mittlerweile entlassenen Trainer Sandro Wagner mit 3:2. Was dann folgte? Viele Kilometer, Reisetage und Hotelübernachtungen. Vier Spiele in Folge absolvierte der VfB in der Fremde – bei Borussia Dortmund (3:3), gegen die Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer in der Europa League (4:0), beim Hamburger SV (1:2) und zuletzt im DFB-Pokal beim VfL Bochum (2:0).