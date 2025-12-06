VfB Stuttgart gegen FC Bayern: 0:5 – VfB kassiert Watschn im Südgipfel

Der VfB Stuttgart hat am Samstagnachmittag den Tabellenführer FC Bayern zu Gast gehabt. Trotz langer Zeit guter Leistung steht am Ende eine deutliche Niederlage.

Der VfB Stuttgart hat im Südgipfel gegen den FC Bayern eine herbe Klatsche kassiert. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß verlor vor heimischer Kulisse mit 0:5. Konrad Laimer brachte die Bayern in der 11. Minute mit einem Zaubertor per Hacke in Führung. Der eingewechselte Kane erzielte einen Dreierpack (66./82., Handelfmeter/88.) und baute sein Ausbeute auf 17 Treffer in der Liga aus, insgesamt steht er in dieser Saison schon bei 28 Toren.

Josip Stanisic (78.) traf dazu nach einem bösen Patzer von VfB-Torhüter Alexander Nübel. In der Schlussphase spielte Stuttgart in Unterzahl, nachdem Lorenz Assignon (81.) den Ball auf der Torlinie mit dem Arm abgewehrt hatte.

Erste Heimniederlage in der Bundesliga für den VfB

Nicht nur der Engländer Kane ist auf Rekordjagd: Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany, die am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) schon wieder in der Königsklasse gegen Sporting Lissabon gefordert ist, war es im 22. Pflichtspiel der Saison bereits der 20. Erfolg.

Auch die beeindruckende Auswärtsserie beim VfB hielt: Die Münchner haben 16 der vergangenen 17 Auftritte in Stuttgart gewonnen. Für den bislang heimstarken VfB war es ein Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Bayern dominiert Partie über weite Strecken

Kompany nahm nach dem umkämpften 3:2 im Pokal bei Union Berlin gleich sechs Wechsel vor. Eine Pause bekam unter anderem Kapitän Manuel Neuer, der im Tor von Jonas Urbig ersetzt wurde. Zudem saßen Torjäger Harry Kane, Jonathan Tah, Lennart Karl, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic zunächst auf der Bank. Nicolas Jackson, Min-Jae Kim, Leon Goretzka, Tom Bischof und Raphael Guerreiro rotierten dafür in die Startelf.

Doch die Münchner starteten trotz der Umstellungen gewohnt dominant. Der zunächst ängstlich wirkende VfB hatte Glück, dass Jackson und Luis Díaz nicht schon früh trafen. Dies erledigte dann Verteidiger Laimer, der eine Vorlage von Michael Olise spektakulär per Hacke durch die Beine von Alexander Nübel schob.

Erst nach dem Rückstand legte der VfB seine Zurückhaltung ab und konnte die Partie offener gestalten. Nikolas Nartey traf nur das Außennetz (18.). Stuttgart erhöhte den Druck. Die Partie wurde kurz hektisch.

Bayern verlegte sich auf Konter. Dabei hätte ein schwerer Fehler von Nübel, der von den Münchnern ausgeliehen ist, fast zum 2:0 geführt. Der Nationalkeeper ließ einen Schuss von Olise durchrutschen, der Ball kullerte nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Glück hatten wiederum die Münchner kurz darauf, dass ein Treffer von Nartey nach Videostudium wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung zurückgenommen wurde. Zudem vergab Chema (45.+5) freistehend.

Nach dem Wechsel übernahmen aber die Gäste wieder das Kommando. Die erste Chance hatte aber erneut der VfB. Urbig parierte einen abgefälschten Schuss von Deniz Undav jedoch glänzend. Kompany brachte nun Pavlovic, Karl und Kane, der kurz nach seiner Einwechslung mit einem satten Schuss aus gut 20 Metern traf und in einer furiosen Schlussphase sogar noch zwei Treffer nachlegte.