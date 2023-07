10 Zumindest die Cannstatter Kurve dürfte gegen den FC Augsburg wieder proppevoll werden. In unserer Bildergalerie bilden wir das Restprogramm des VfB ab. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart darf sein Stadion im kommenden Heimspiel gegen den FC Augsburg wieder voll machen. Der Vorverkauf läuft gut an, doch ein volles Haus ist längst kein Selbstläufer mehr.









Stuttgart - Die virtuelle Warteschlange war lang. Bis zu einer Stunde mussten sich die Fans des VfB Stuttgart am Dienstagvormittag gedulden, ehe sie mit ihrer Bestellung an der Reihe waren. Am Morgen hatte der Fußball-Bundesligist für Mitglieder und frühere Dauerkarteninhaber den Vorverkauf für das kommende Heimspiel gegen den FC Augsburg am 19. März (15.30 Uhr) gestartet. Eines von vielen Endspielen im Kampf gegen den Abstieg, bei dem der Tabellen-17. wieder auf die volle Unterstützung seiner Anhänger zählen darf.