VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: So will Sebastian Hoeneß gegen den FCA aufstellen

12 Sebastian Hoeneß hat sich für eine Startelf entschieden – diese sehen Sie in der Bilderstrecke. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ein letztes Aufgalopp vor der kurzen Weihnachtspause steht für den VfB Stuttgart noch an. Es geht gegen den FC Augsburg. Und zwar mit folgender Startelf.











Link kopiert



Der VfB Stuttgart empfängt in seinem letzten Ligaspiel des Jahres den FC Augsburg am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Vor ausverkauftem Heimbereich und etwa 2500 mitgereisten Fuggerstädtern will die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß versuchen, sich mit einem Sieg vor eigenem Publikum in die kurze Weihnachtspause zu verabschieden. Schon am 2. Januar geht es weiter mit dem Training, am 14. Januar steht das nächste Pflichtspiel an. Die Hoeneß-Elf trifft auf eine formstarken FCA. „Nach dem Trainerwechsel sind sie gut unterwegs. Sie gehen viel über zweite Bälle, spielen wuchtig und geradlinig. Im Spiel gegen den Ball verteidigen sie hoch. Mithilfe ihres Laufes haben sie sich Selbstbewusstsein erarbeitet. Ich erwarte, dass sie uns mit Wucht weh tun wollen“, sagt Hoeneß.