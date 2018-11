VfB Stuttgart gegen FC Augsburg Alles Wissenswerte zum Schwaben-Duell

Von pma 30. November 2018 - 14:51 Uhr

Im letzten Duell siegte der VfB mit 1:0. Foto: dpa

Der VfB und der FC Augsburg kreuzen an diesem Samstag zum 13. Mal in der Bundesliga die Klingen. Wir haben alles Wissenswerte rund um das Spiel zusammengestellt.

Stuttgart - Das Heimspiel an diesem Samstag ist ein großes Wiedersehen für ein Quintett in Diensten des VfB Stuttgart. Markus Weinzierl, Thomas Barth, Wolfgang Beller, Halil Altintop und Erik Thommy – sie alle haben eine Vergangenheit beim FCA. Das „Schwaben-Duell“ ist früher auch schon vier Mal in der 2. Bundesliga ausgetragen worden. In der Saison 1975/76 gingen beide Vergleiche noch an den FCA, eine Saison später entschied der VfB sowohl das Hin- als auch das Rückspiel mit 4:1 für sich.

Wir haben im Folgenden alles Wissenswerte rund um die Partie zusammengestellt.

Anpfiff: Samstag, 15.30 Uhr

Schiedsrichter: Harm Osmers/Assistenten: Thomas Gorniak, Marcel Pelgrim

4. Offizieller: Daniel Schlager

VAR: Bastian Dankert/Lasse Koslowski

Stadion: Mercedes Benz Arena, 60.449 Plätze, 52.000 Karten wurden im Vorfeld abgesetzt

Zitat zum Spiel: „Wir sind in der Lage, auch einmal über uns hinauszuwachsen. Die Basis dafür haben wir zuletzt gelegt.“ (VfB-Trainer Markus Weinzierl)

Bilanz aus VfB Sicht

Gesamt: 12 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen, 11:20 Tore

Heim: 6 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen, 5:11 Tore

Auswärts: 6 Spiele, 2 Siege, 0 Unentschieden, 4 Niederlagen, 6:9 Tore

Anreise: Aufgrund einiger Baustellen in und um Stuttgart wird eine frühzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Alle Informationen gibt es hier.

Side-Fact: Dennis Aogo steht vor seinem 250. Bundesliga-Spiel. Für den VfB absolvierte er bisher 36 Spiele in dieser Spielklasse.

Lieblingsgegner: Ron-Robert Zieler spielte bisher zwölf Mal gegen den FC Augsburg. Sechsmal blieb er dabei ohne Gegentreffer.

Am Spieltag bieten wir Ihnen einen Liveblog rund um die Partie und den Liveticker direkt aus der Arena.