VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Welche elf Spieler lässt Sebastian Hoeneß auflaufen?

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß blickt auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB erwartet an diesem Sonntag einen starken Gegner. Eintracht Frankfurt kommt in die MHP-Arena – und der Stuttgarter Trainer macht sich bei der Aufstellung nicht nur über Deniz Undav Gedanken.











Link kopiert



Der VfB Stuttgart will, bevor es in die nächste Länderspielpause geht, in der Fußball-Bundesliga noch einmal überzeugen – und am liebsten dreifach punkten. Dafür bracht es laut dem Trainer Sebastian Hoeneß an diesem Sonntag (17.30 Uhr) in der MHP-Arena gegen Eintracht Frankfurt auch eine „starke Willensleistung“.